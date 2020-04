Mort de Pierre Bénichou : Steevy Boulay lui doit beaucoup

Ils n'ont cessé de faire des blagues. La bonne humeur était au rendez-vous ce mercredi 1er avril 2020 dans Les Grosses Têtes sur RTL, en dépit du décès de Pierre Bénichou survenu la veille. Laurent Ruquier a souhaité rendre un dernier hommage à l'un des piliers de son émission en lui consacrant ce numéro. Si l'émotion était bien présente, l'équipe a surtout souhaité mettre l'accent sur le tempérament jovial et toujours blagueur du journaliste et comédien qui s'est éteint à l'âge de 82 ans en diffusant ses meilleures interventions.

En outre, un par un, les chroniqueurs ont partagé leur tendre souvenir avec Pierre Bénichou, lequel tient une grande place dans leur vie, à commencer par Steevy Boulay. Et pour cause, l'ancien dirigeant de l'Obs a tout fait pour le faire intégrer Les Grosses Têtes après sa toute première émission.

Pierre Bénichou, l'ange gardien de Steevy Boulay

"Vous sortiez du Loft et on vous avait pris dans notre émission en se disant : 'Alors lui on le prend une fois et puis on va lui mettre sa race comme on disait et puis il reviendra jamais.' Et alors là, vous avez été suffisamment drôle avec beaucoup de répartie pour nous faire rire tous et à la fin de l'émission Pierre Bénichou a dit : 'Celui là, tu dois le garder, c'est le nouveau Jacques Chaize.' Et vous avez été amis pendant vingt ans", a rappelé Laurent Ruquier. Un beau souvenir pour Steevy Boulay, qui a ensuite commenté : "Je suis un peu ému. J'ai beaucoup d'affection pour Pierre, il m'a toujours défendu... C'était quelqu'un d'extraordinaire. Un look, un physique, une grâce, une présence, un esprit..."

Parmi ses nombreux amis, Pierre Bénichou comptait également Titoff. Un "compagnon de radio mais aussi un compagnon de ses nuits", comme l'a précisé Laurent Ruquier. Contacté par téléphone, l'humoriste s'est souvenu : "C'était vraiment mon ami. C'est vrai qu'on est beaucoup sorti ensemble." Il a ensuite évoqué le jour où Pierre Bénichou a offert un véritable spectacle dans un restaurant parce qu'il n'avait pas le droit d'y fumer. "On a retourné le restaurant comme on dit", a confié Titoff hilare. Laurent Ruquier a donc proposé un beau moment de rire et d'anecdotes où la personnalité de Pierre était parfaitement mise en valeur.