Mort de Quentin Dehar: La chirurgie responsable de son suicide ? Sa mère y croit

Il a été retrouvé mort le 2 septembre 2019, pendu, dans sa chambre d'hôtel à Aix-en-Provence, le jour de son anniversaire. Quentin Dehar venait de passer le cap des 27 ans. Le sosie français de Ken était connu pour ses apparitions télé, mais surtout pour ses multiples transformations physiques.

Plusieurs mois après son suicide, France 2 a décidé de revenir sur son parcours dans l'émission Complément d'enquête. La mère de Quentin, Martine Villedieu, a accepté d'ouvrir les portes de son domicile et de replonger dans ses souvenirs avec son fils. À travers son témoignage, on comprend que l'ex-acolyte de la poupée Barbie avait très peur de vieillir. À tel point qu'il est devenu prisonnier de ses craintes, enchaînant alors les opérations pour se sentir mieux. "Il était à la recherche de toujours quelque chose à faire, les pectoraux, les abdominaux... Je lui disais 'Quentin, c'est bon, on arrête le délire, là.' J'étais furax", se rappelle Martine. Malheureusement, il n'y avait rien à faire : "C'était lui, c'était son personnage, son argent, il était majeur."

Quentin aurait investi 20 000 euros dans la chirurgie esthétique. Au bout d'un moment, il décide de prendre du recul et entame des études de steward. Un véritable soulagement, mais aussi une fierté pour son entourage. Mais sa détresse est incontrôlable et, la fameuse nuit de ses 27 ans, il se donne la mort. Pour sa mère, ses nombreuses métamorphoses ont accentué son mal-être, le poussant à commettre cet acte désespéré. "Il s'est perdu, il s'est dédoublé. Il y a eu Ken et il y a eu Quentin et je pense qu'il s'est perdu dans les deux", explique-t-elle. Quentin Dehar ne laissera aucun signe sur ses intentions de mourir, laissant ainsi ses proches et ses parents sans réponses à leurs questions et inconsolables. "Je cherche encore", confie Martine.