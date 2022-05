Mort de Ray Liotta : Fiancé à Jacy Nittolo, il n'aura jamais pu l'épouser

C'est toujours sur le même réseau qu'elle avait dévoilé sa bague de fiançailles un an plus tôt, le 26 décembre 2020. Avant cette rencontre, Ray Liotta était marié à l'actrice Michelle Grace, avec qui il a eu une fille prénommée Karsen et aujourd'hui âgée de 23 ans. Ils s'étaient épousés en 1997 avant de se séparer en 2004. Jacy, elle, avait épousé le producteur Joey Nittolo avec qui elle a eu quatre enfants : Dax, Chazz, Jade et Joey. C'est donc sous la forme d'une famille recomposée que Ray, Jacy ainsi que leurs enfants vivaient ensemble.

Un acteur de grande envergure

Mais Jacy Nittolo sait que le nom de son fiancé ne sera jamais oublié, et qu'il sera notamment à jamais gravé dans l'histoire du cinéma américain. Révélé dans le film de baseball Jusqu'au bout du rêve en 1989 au côté de Kevin Costner , il a notamment été nominé aux Golden Globes comme meilleur second rôle masculin pour son interprétation dans Dangereuse sous tous rapports avec Melanie Griffith. Mais c'est grâce au chef d'oeuvre de Martin Scorsese Les Affranchis, sorti en 1990, que Ray Liotta est devenue une véritable star mondiale. Une performance remarquée aux côtés de Robert De Niro et Joe Pesci.

En 1991, le film avait remporté un Oscar (Joe Pesci, meilleur second rôle) et avait été nommé dans cinq autres catégories. Certaines de ces scènes, parfois ultraviolentes, et les dialogues sont entrés pour toujours dans la culture cinématographique mondiale.