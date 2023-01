Mort de Robbie Coltrane : ses enfants ont dispersé ses cendres à New York

L'annonce de son décès avait ému le monde entier, et en particulier les fans de la saga Harry Potter. L'acteur Robbie Coltrane, qui incarnait l'inoubliable et charismatique personnage d'Hagrid dans la franchise dédiée au célèbre magicien, est décédé à l'âge 72 ans le 14 octobre dernier. Un deuil douloureux pour les nombreux spectateurs moldus ou sorciers, mais aussi pour sa famille.

Le comédien écossais, qui était également connu pour camper le rôle de Valentin Zukovsky dans la franchise James Bond, a laissé derrière lui deux enfants, Alice et Spencer. Ce sont eux qui étaient chargés de respecter les derrières volontés de leur père, et c'est désormais chose faite. En effet, conformément à ce que souhaitait Robbie Coltrane, les deux enfants de l'acteur écossais ont dispersé ses cendres dans ses lieux favoris de Manhattan.

Robbie Coltrane, né en 1950, est arrivé à New York dans les années 1970 alors qu'il était encore un "immigré clandestin", selon ses propres dires. C'est alors qu'est né son amour pour la Grosse Pomme. Alice et Spencer ont donc été au Washington Square Park, près de l'université de New York, au Film Forum dans Greenwich Village, endroit réputé pour le cinéma indépendant et enfin au Katz's Delicatessen, un restaurant particulièrement réputé pour ses sandwichs au pastrami.

La plus grande fierté de ma vie !

"Oh, l'odeur quand ils sortaient le pastrami du four ! Ils ont même affiché ma photo trois rangs en dessous de celle de Frank Sinatra. La plus grande fierté de ma vie !", avait notamment déclara en interview Robbie Coltrane à propos du Katz's Delicatessen. Cet endroit, véritable institution qui existe depuis plus de 130 ans, est également connu pour avoir accueilli une scène culte du film Quand Harry rencontre Sally.

Ses deux enfants ont donc répandu les cendres de l'acteur écossais près de chacun de ses lieux, au cours d'une cérémonie hautement symbolique. Durant ce parcours, ils étaient accompagné par le réalisateur new yorkais Amos Poe, qui fut le premier à offrir un rôle à Robbie Coltrane aux États-Unis. C'était dans le film Subway Riders, paru en 1981.