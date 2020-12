Mort de Robert Castel : l'humoriste et comédien a lutté contre "une longue maladie"

Le comédien, humoriste et musicien Robert Castel est mort. Son décès est survenu ce samedi et sa famille a fait part de sa douleur auprès de l'AFP. L'artiste, né le 21 mai 1933 à Bab El Oued en Algérie, était hospitalisé dans la capitale.

Robert Moyal, de son vrai nom, est "décédé aujourd'hui à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière" (AP-HP), à Paris, des suites d'une longue maladie", a indiqué sa famille sans donner plus de détails sur le mal qui rongeait le défunt. Robert Castel s'était fait connaître avec la pièce de théâtre intitulé La famille Hernandez, montée en 1957 avec les comédiennes Lucette Sahuquet et Marthe Villalonga. La pièce, qui connaît alors un énorme succès en Algérie puis à Paris, permet à la métropole de découvrir le folklore et les expressions typiques des pieds-noirs.

En 1962, l'artiste quitte définitivement l'Algérie nouvellement indépendante et s'installe à Paris avec Lucette Sahuquet, qu'il épouse. Cette dernière est décédée en 1987 à l'âge de 60 ans. Robert Castel s'est ensuite remarié. Il n'a pas eu d'enfants.

Il enchaîne ensuite sketchs sur scènes et à la télévision, et seconds rôles au cinéma, jusqu'au début des années 2000. Robert Castel avait retrouvé la scène en 2007 avec le projet musical El Gusto, un orchestre de musiciens juifs pieds-noirs et arabes algériens, avant un dernier one-man-show en 2013, Nostalgérie.

Ces dernières années, il était apparu sur le petit écran dans Plus belle la vie (incarnant Henri Laroque) ou le téléfilm Les Prédateurs. Au cinéma, on avait pu le voir dans Iznogoud de Patrick Braoudé ou dans Ils sont partout de Yvan Attal...

Toutes nos condoléances à ses proches.