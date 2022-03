Mort de Shane Warne : un régime draconien à l'origine de son attaque cardiaque ?

Un expert de santé met en cause un régime alimentaire excessif basé uniquement sur des liquides dans la mort de la star de cricket Shane Warne survenue le 4 mars dernier, et qui aurait augmenté les risques de problèmes cardiaques.

La légende du cricket venait d'effectuer 14 jours de ce régime à base de liquide avant de subitement mourir d'une attaque cardiaque pendant ses vacances en Thaïlande vendredi dernier. L'australien de 52 ans, et ex de Liz Hurley (qui lui a rendu hommage par un doux message publié sur Instagram), faisait un voyage avec des amis dans l'hôtel de luxe du Samujana Villa Resort à Koh Samui quand il a été retrouvé inanimé dans sa chambre à 17h. Il a été précisé que l'athlète avait déjà essayé la médecine chinoise traditionnelle auparavant pour des pertes de poids et sa famille a déclaré qu'il avait fait régulièrement des régimes de 30 jour à boire uniquement du thé durant sa carrière.

Tom Hall, un des plus proches amis de Shane Warne et qui était en vacances avec lui, a affirmé que ce dernier avait terminé son régime très extrême quelques jours plus tôt et avait pris un repas typiquement australien à base de toasts au vegemite. La police a quant à elle déclaré que la star avait apprécié un massage pendant la journée de sa mort et avait commandé un costume.

Le joueur de cricket avait connu une histoire d'amour houleuse avec le top model britannique Elizabeth Hurley. Ils avaient vécu une idylle de trois ans faite de nombreux rebondissements. Ce personnage haut en couleur est connu à la fois pour ses performances d'exception dans sa discipline qui lui ont valu d'être nommé dans les cinq meilleurs joueurs de cricket du 20eme siècle, ainsi que pour ses frasques extra sportives. En effet, il avait été accusé d'avoir frappé une pornstar en 2017 dans un club de Londres. Shane Warne laisse derrière lui 3 enfants, nés de son union avec Simone Callahan (1995 à 2005).