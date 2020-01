Mort de Stan Kirsch : Le héros de la série Highlander s'est suicidé

Contrairement à son rôle dans Highlander, Stan Kirsch était bien loin d'être immortel. Le site américain TMZ a annoncé sa mort ce mardi 14 janvier 2020, à l'âge de 51 ans. Selon les premières informations, l'acteur s'est suicidé dans sa maison de Los Angeles. Les sources policières ont révélé que sa femme, Kristyn Green, l'avait découvert pendu samedi après-midi dans leur salle de bain. Les ambulanciers paramédicaux ont déclaré quant à eux l'avoir retrouvé mort sur les lieux. Sur sa page Facebook, Kristyn Green a tenu a répondre aux nombreux messages qu'elle a reçu. "Je tiens à remercier tout le monde pour l'effusion d'amour et de soutien. Je n'ai pas pu répondre à tous les textos, appels, courriels - mais je les ai tous lus ou écoutés. Je me sens entourée d'amour et je suis très reconnaissante envers chacun d'entre vous."

Stan Kirsch était mieux connu sous le nom de Richie Ryan, son personnage dans la série culte Highlander. Pendant six saisons, il aura combattu les immortels au côté de son ami fidèle Duncan MacLeod (Adrian Paul), le héros de la fiction, et aura incontestablement marqué toute une génération dans les années 90. "Sans Stan Kirsch, Highlander: The Series aurait été moins bonne. Il a apporté de l'humour, de la gentillesse et de l'enthousiasme à son personnage pendant six saisons", est-il inscrit sur la page Facebook officielle de la série. Stan Kirsch a également décroché des contrats dans d'autres séries cultes, comme Friends où il campait le rôle du petit-ami de Monica, mais aussi JAG, Family Law et General Hospital. En outre, Stan Kirsch s'était construit une carrière d'entraîneur de renom à Los Angeles. Pour l'heure, aucune information n'indique la raison de son suicide.