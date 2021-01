Mort de Stella Tennant : la famille du top révèle enfin les causes du drame

On connaît désormais les tristes circonstances de la mort de la Britannique Stella Tennant, mannequin star décédé le 22 décembre 2020, quelques jours après ses 50 ans. Auprès du Daily Telegraph, un porte-parole de sa famille a confirmé mercredi que le top s'est suicidé après avoir lutté contre des troubles psychologiques. Celle qui était la muse de Karl Lagerfeld chez Chanel laisse derrière elle ses quatre enfants, nés de son mariage avec le Français David Lasnet.

"Stella était malade depuis un certain temps. Qu'elle se soit sentie incapable de continuer, malgré l'amour de ses proches, est donc au coeur de notre profond chagrin et désespoir", a confié un représentant de sa famille, en insistant sur le fait qu'il est "important de sensibiliser à la santé mentale". Le top a été retrouvé sans vie à son domicile, à Duns, en Ecosse. "C'était une belle âme, adorée par une famille proche et de bons amis, une femme sensible et talentueuse dont la créativité, l'intelligence et l'humour ont touché tant de monde."

Membre de l'aristocratie britannique, Stella Tennant avait débuté sa carrière de mannequin au début des années 1990 en voyant son tout premier shooting photo se retrouver en couverture du Vogue anglais. Calvin Klein, Chanel, Hermes, Dior, Stella McCartney, Sonia Rykiel, Versace, Burberry... Autant de marques et maisons qui avaient fait appel à sa beauté androgyne pour leurs podiums entre Paris, Londres, Milan et New York. La Britannique était également une égérie Chanel de longue date après avoir été choisie par Karl Lagerfeld, qui lui trouvait une ressemblance avec Coco Chanel.

Le top avait interrompu sa carrière après la naissance de son premier enfant en 1998. Avec son mari français David Lasnet, photographe reconverti en ostéopathe, elle a eu quatre enfants : Marcel, Cecily, Jasmine et Iris, âgés de 15 à 22 ans. En août 2020, Stella Tennant et son époux avaient mis un terme à leur union après vingt et un ans de mariage.