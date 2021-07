Mort de Suzzanne Douglas : la star de The Parent Hood luttait contre la maladie

Suzzanne Douglas n'est plus. La famille de la défunte a annoncé la mort de l'actrice Afro-Américaine de 64 ans, mardi 6 juillet 2021 sur Facebook. Comédienne engagée, elle avait fait partie des rares actrices noires à se voir attribuer des rôles importants au cinéma comme à la télévision.

D'après le New York Times, elle se battait contre un cancer. La cousine de l'artiste, Angie Tee, lui a rendu un bel hommage sur le réseau social, mettant en avant ses exploits effectués pour la communauté noire. "Suzzanne Douglas, une belle et talentueuse actrice a fait son départ aujourd'hui. Cette belle âme était ma cousine. Je me souviens qu'en grandissant, il n'y avait pas beaucoup d'actrices noires qui décrochaient des rôles mais ma cousine avait le rôle principal du film Tap, aux côtés de danseurs géniaux comme Gregory Hines et Sammy Davis Jr", peut-on lire.

Sur Twitter, la réalisatrice Ava DuVernay, qui a collaboré avec Suzzanne Douglas en 2019 pour la mini-série de Netflix intitulée When They See Us (Dans leur regard en France), a également eu quelques mots pour la défunte. "Un trésor de femme. Une grande dame. Une actrice confiante et attentionnée qui aimait la vie. Je suis reconnaissante que nos chemins se soient croisés dans cette vie. Puisse-t-elle cheminer vers la paix et l'amour", a-t-elle tweeté.

D'autres stars comme l'acteur Robert Townsend, le journaliste de télévision Roland S. Martin et les actrices Viola Davis, Sheryl Lee Ralph et Jada Pinkett-Smith ont dit leurs condoléances et rendu un dernier hommage à la défunte.