Mort de Tanya Roberts : la cause du décès de l'actrice révélée

Tanya Roberts est morte le 4 janvier, a révélé son compagnon Lance O'Brien. La fin d'un malentendu terrible qui l'avait fait annoncer la mort de l'actrice la veille, par erreur. L'agent de la star, Mike Pingel, a confirmé la nouvelle et a précisé la cause de la mort.

Dans un communiqué transmis à People, l'agent de Tanya Roberts écrit : "C'est avec le coeur lourd que je peux confirmer la mort de Tanya Roberts, survenue la nuit dernière le 4 janvier 2021 aux alentours de 21H30 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, en Californie." L'actrice de 65 ans est morte "d'une infection des voies urinaires qui s'est propagée à ses reins, à sa vésicule biliaire, au foie et ensuite à la circulation sanguine." Il dément ainsi la première rumeur rapportée par la presse outre-Atlantique qui faisait état d'une possible attaque foudroyante pendant les fêtes de fin d'année.

Mike Pingel a également apporté quelques précisions pour les fans de la défunte actrice qui souhaitent lui rendre hommage. "Tanya Roberts était une activiste de la cause animale ainsi, plutôt que des fleurs, son entourage demande des donations en son nom à ASPCA [American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, NDLR] https://secure.aspca.org. Un mémorial en ligne sera prochainement annoncé. La famille réclame de l'intimité alors qu'elle pleure sa mort", a ajouté l'agent.

Tanya Roberts s'était notamment fait connaître pour avoir joué dans Dangereusement vôtre, le dernier James Bond tourné par Roger Moore, en 1985. La défunte actrice, née à New York et qui avait d'abord entamé une carrière de mannequin, avait également tourné dans la série télévisée Drôles de dames. Ces dernières années, Tanya Roberts était surtout connue pour son rôle dans la série That '70s Show où elle incarnait Midge Pinciotti, la mère de Donna, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher.