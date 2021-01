Mort de Tanya Roberts : les cendres de la James Bond Girl dispersées dans un lieu inattendu

L'actrice américaine Tanya Roberts, morte le 4 janvier 2021 au soir après une confusion autour de la vraie date, va être incinérée. Son compagnon de longue date, Lance O'Brien, a donné quelques informations au site TMZ sur ce qu'il va faire de ses cendres.

Après la crémation de Tanya Roberts, prévue ce mois de janvier, son dernier compagnon va donc disperser ses cendres plutôt que de les conserver dans une urne. Il a indiqué à TMZ qu'il ira les déverser dans les collines derrière leur maison de Laurel Canyon, à Los Angeles. C'est ici que se trouvait le parcours préféré de la défunte star qui y promenait régulièrement ses chiens. Selon les déclarations de Lance O'Brien, l'actrice y faisait des promenades de 6 kilomètres, cinq fois par semaine, avec ses deux chiens. "Elle leur manque beaucoup", a-t-il d'ailleurs précisé.

Lance O'Brien a également précisé qu'il essaye, avec la famille de la défunte et ses amis, d'organiser un service funéraire pour lui rendre hommage même si cela est très compliqué en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. La famille de la star avait précisé que ceux qui souhaitaient honorer sa mémoire étaient invités à faire un don à ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) plutôt que d'envoyer des fleurs. Un site en ligne devait aussi être lancé pour y déposer des messages.

Tanya Roberts est morte le 4 janvier à 65 ans. Dans un communiqué transmis à People, son agent avait donné des détails sur la cause du décès : "C'est avec le coeur lourd que je peux confirmer la mort de Tanya Roberts, survenue la nuit dernière le 4 janvier 2021 aux alentours de 21H30 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, en Californie. Elle est morte d'une infection des voies urinaires qui s'est propagée à ses reins, à sa vésicule biliaire, au foie et ensuite à la circulation sanguine."