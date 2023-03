Mort de Tom Sizemore (Il faut sauver le soldat Ryan) : le comédien décède brutalement à l'âge de 61 ans

Carnet noir pour la planète cinéma. Le comédien Tom Sizemore est décédé le 18 février 2023, comme son agent Charles Lago l'annonce ce samedi 4 février. L'acteur, qui avait joué dans d'énormes succès au cinéma, est mort à l'âge de 61 ans. Il a été victime d'une rupture d'anévrisme à la suite d'une crise cardiaque. Ses proches savaient que ses jours étaient comptés.

"Les médecins ont prévenu sa famille qu'il n'avait aucun espoir de rétablissement et il leur recommandait de mettre fin à sa vie, expliquait déjà Charles Lago dans les colonnes de Variety. La famille réfléchit en ce moment à sa fin de vie et un nouveau communiqué sera publié. Nous demandons un peu d'intimité pour sa famille pendant cette période difficile. Ils souhaitent remercier ses fans pour les centaines de messages de soutien et les prières. C'est une période difficile pour eux."

Il aimait ses fils et sa famille

Tom Sizemore était connu pour des seconds rôles plutôt musclés, notamment dans le très bon True Romance de Tony Scott, dans Pearl Harbor de Michael Bay ou dans le grand classique Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Il avait également travaillé avec Rildey Scott ou Martin Scorsese et sera à l'affiche, en 2023, du film The Trouble with Billy. "Tom était l'un des êtres humains les plus sincères, gentils et généreux que j'ai eu le plaisir de connaître, poursuit son agent. Il aimait ses fils et sa famille. Mon ami Tom Sizemore va beaucoup me manquer."

Drogue et violences conjugales

Il avait pourtant vécu un parcours très chaotique. En 1999, son épouse Maeve Quinlan avait demandé le divorce parce qu'elle ne pouvait plus supporter ses problèmes de drogue - addiction qui le rongeait depuis ses 15 ans... il avait même participé à l'émission de télé-réalité Celebrity Rehab. Papa de jumeaux, le comédien avait eu à faire à la justice pour avoir attaqué leur mère, Janelle McIntire en 2012. Il avait été arrêté en 2016 pour des faits de violences conjugales sur plusieurs de ses anciennes compagnes.