Mort de Walter Bénéteau à seulement 50 ans : l'ancien cycliste retrouvé mort à Bali dans des circonstances troubles

C'est le genre de nouvelles que l'on aimerait ne jamais apprendre, mais le cyclisme professionnel vient de perdre l'un des siens. C'est l'UNCP, l'organisation professionnelle des coureurs cyclistes français qui en a fait l'annonce au travers d'un message publié sur son compte Twitter. "C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre ami et ancien champion Walter Bénéteau à l'âge de 50 ans. Sincères condoléances à sa famille et ses proches . RIP Wawa", est-il écrit. C'est donc l'ancien cycliste professionnel né aux Essarts qui a été retrouvé mort et d'après les informations du compte de La Route Adélie de Vitré, relayées par Le Parisien, ce dernier a été retrouvé mort dans sa chambre durant ses vacances du côté de Bali, en Indonésie. Une nouvelle choquante, mais pour l'heure, il n'y a pas plus de précisions concernant les circonstances de son décès.

Il restera à jamais dans nos mémoires. L'équipe présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches

Ancien coureur cycliste de haut niveau, Walter Bénéteau a participé à 7 reprises au Tour de France durant sa carrière. Il a également remporté plusieurs courses, à commencer par le Tour de Guadeloupe en 1996 ou encore le Tour du Finistère en 1997. Après avoir débuté sa carrière en 1995, il prend sa retraite en 2006, passant dans le domaine des relations publiques au sein de la formation TotalEnergies. Cette dernière a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage sur Twitter : "C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Walter Bénéteau. Il était un coureur au grand coeur qui faisait partie de la famille du Team. Il restera à jamais dans nos mémoires. L'équipe présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches."