Mort du chef d'orchestre James Levine, accusé d'abus sexuels, à 77 ans

James Levine, chef d'orchestre du Metropolitan Opera pendant plus de 40 ans, est mort le 9 mars 2021 au sein de son domicile de Palm Springs, en Californie. Âgé de 77 ans, il avait arrêté sa carrière après de nombreuses accusations d'agressions sexuelles. Sa mort a été annoncée le mercredi 17 mars 2021.

James Levine est décédé de "causes naturelles", comme l'a annoncé son médecin de longue date, Len Horovitz. On ne sait pas pourquoi la mort du chef d'orchestre n'a pas été officialisée plus tôt.

Après avoir réalisé une enquête interne basée sur les témoignages de jeunes hommes expliquant avoir été sexuellement agressés par James Levine, le Met avait décidé de le suspendre de ses fonctions, avant de s'en séparer définitivement en 2018. Il avait alors 74 ans et avait essayé d'attaquer ses victimes en justice pour diffamation.

Pendant des années, James Levine a été l'un des grands noms de sa profession, étant resté sept années le directeur de l'orchestre symphonique de Boston et cinq en tant que directeur de la philharmonie de Munich. Ses dernières années en tant que chef d'orchestre ont été écaillées par des soucis de santé, notamment une excroissance inquiétante de son rein et une opération afin de réparer un problème à la coiffe des rotateurs.

Son implication auprès du Met était sans pareille. "Aucun artiste dans l'histoire de 137 années du Met n'a eu un impact aussi profond. Il a rehaussé les standards musicaux du Met vers de nouveaux horizons pendant sa présidence de cinq décennies", a souligné Peter Gelb, le président du Met, dans un communiqué.