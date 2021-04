Mort du prince Philip : pourquoi était-il au coeur du divorce de Diana et Charles ?

Une figure de la famille royale britannique s'en est allée. Le 9 avril 2021, le palais de Buckingham a annoncé le décès du prince Philip, à l'âge de 99 ans. Après un mois d'hospitalisation en début d'année, le mari de la reine Elizabeth est mort "paisiblement" au château de Windsor. Le duc d'Edimbourg laisse non seulement derrière lui son épouse de toujours, mais également leurs quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), leurs huit petits-enfants et dix arrières-petits-enfants.

En 73 ans de mariage avec Elizabeth, le prince consort était à son côté pour toutes les crises qui ont secoué la Couronne au fil des décennies. Mais il y en a une en particulier, dans laquelle Philip s'était personnellement investi : le divorce houleux de son fils le prince Charles avec Diana. A l'été 1992, alors que leur mariage est en crise, le duc d'Edimbourg intervient et entame une conversation épistolaire avec la princesse de Galles. En dépit des efforts du prince Philip pour en maintenir l'existence secrète, ces lettres ont été révélées au public en 2003 par l'ancien majordome Paul Burrell...

"Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit, si j'en suis invité, je ferai toujours de mon mieux pour vous aider toi et Charles, au mieux de mes capacités. Mais j'admets volontiers que je n'ai aucun talent de conseiller matrimonial", le mari d'Elizabeth II a-t-il notamment écrit, comme l'avait notamment rapporté The Mirror. "Je ne peux pas imaginer que quiconque de sensé te quitte pour Camilla (...). Nous n'approuvons pas que vous ayez chacun des amants (...) Charles a été bête de tout risquer pour Camilla, pour un homme dans sa position, le prince Philip a-t-il ajouté. Nous n'avons jamais imaginé qu'il aurait envie de te quitter pour elle. Une telle perspective ne nous est même jamais venue à l'esprit", avant de signer "avec le plus grand amour, Pa".

Le Mirror avait également publié plusieurs des réponses de Diana à son beau-père, dans lesquelles elle le remercie pour son aide et ses conseils, ou encore lui témoigne toute son admiration. Malgré ces lettres, et une réunion de crise organisée avec la reine, Charles et Diana (comme celle mise en scène dans la dernière saison de la série The Crown), le prince Philip n'a pu sauver ce mariage, qui s'est soldé par un douloureux divorce en 1996. L'année suivante, Lady Di a trouvé la mort dans un tragique accident de la route à Paris, à seulement 36 ans.