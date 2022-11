Mort foudroyante de Pascal Josèphe : Mireille Dumas, Nagui, Emmanuel Chain... réunis dans l'émotion

Ce vendredi, un certain nombre avait choisi de se réunir à Paris, dont l'ancien PDG de Radio-France, Mathieu Gallet, qui avait fait part de son "émotion partagée" dès dimanche sur Twitter. "Avec lui, c'est la télé du temps de sa puissance et de son influence sur la société qui s'efface un peu plus", avait-il écrit. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, avait également fait le déplacement, elle qui l'avait emporté de peu à la tête du groupe devant Pascal Josèphe lors de sa nomination en 2014.

Nagui et Mireille Dumas émus

Mais ceux qui ont bien sûr tenu à rendre un dernier hommage, ce sont bien sûr les très nombreux journalistes des antennes de France Télévisions. Nagui, présent sur le service public à la télévision depuis 1991 et à la radio depuis 2014, était notamment présent, sombre dans un manteau noir. Mireille Dumas, présentatrice historique de France Télévisions depuis les années 80 avait également fait le déplacement.

Autres journalistes, Laurence Piquet (Culturebox), Emmanuel Chain (ancien présentateur de Capital), Paul Amar, François de Closets, Gérard Leclerc ou encore Michèle Cotta était également venus à Paris pour honorer sa mémoire. L'actrice Danièle Evenou, Gilles Muzas, l'homme politique Jean-Marie Cavada, l'écrivain Jérôme Clément et le réalisateur et journaliste Serge Moati, étaient également présents.

Grands absents, Emmanuel Macron et la ministre de la culture Rima Abdul Malak avaient cependant tous les deux rendus hommage à Pascal Josèphe au travers de communiqués, le président parlant notamment d'un homme qui "avait fait de la télévision la grande histoire de sa vie. Avec lui s'éteint une haute figure de l'audiovisuel français qui concevait des programmes tout à la fois populaires et exigeants". La ministre, quant à elle, avait déploré la perte "d'un grand professionnel qui a dédié sa vie au devoir d'information de nos concitoyens, à la transmission de la culture et l'ouverture au monde".