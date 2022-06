Mathieu Gallet en couple : un amoureux discret, remis de la folle rumeur avec Emmanuel Macron

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

12 photos

Cinq ans après, le ragot qui l'a lié à Emmanuel Macron refait surface. Mais cette fois, pour mieux le tuer. Mathieu Gallet a en effet publié un ouvrage, "Jeux de pouvoir", dans lequel il revient sur son parcours et notamment cette rumeur tenace. Il l'a déconstruite à coups d'interviews comme son portrait dans "Libération". Dedans, on y apprend aussi un peu plus sur sa vie sentimentale, bien réelle cette fois.

Mathieu Gallet a assuré une promotion intensive de son livre Jeux de pouvoir, sorti au mois de mai 2022. Dans les médias, l'ancien président de Radio France est revenu notamment sur un épisode marquant de sa carrière : la rumeur de couple avec... Emmanuel Macron. Une légende urbaine qu'il a tenté de décrypter, afin d'expliquer pourquoi elle a été aussi prise au sérieux alors que tout était faux. Son portrait dans Libération essaie lui d'en savoir plus sur cet homme ambitieux et révèle qu'il est aujourd'hui en couple. Décrit comme un homme charmant avec qui la discussion est facile, il est aussi "communicant rodé, habitué à manoeuvrer la clique journalistique". Âgé de 45 ans et originaire du Lot-et-Garonne, il a encore des traces de son accent du Sud et peut se targuer d'un beau parcours sans avoir fait l'ENA, nommé en 2010, à l'âge de 33 ans, président-directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel (INA). Il garde le secret sur l'essentiel d'après Libé, mais le quotidien dévoile quelques informations sur sa vie sentimentale. S'il ne cache pas son homosexualité, il n'a jamais révélé avec qui il était en couple. "Il a longtemps vécu avec un étudiant en droit - avec qui il était en couple au moment de la rumeur NDLR - qui était un 'autre lui-même avec 20 ans de moins' selon les dires de ses copains. Ils se sont séparés quand Gallet a vu le tapis rouge des cérémonies se dérober sous ses pieds et son monde s'écrouler", écrit Libération dans son portrait de quatrième de couverture. Aujourd'hui, il est en couple avec un sportif "toujours en activité". Mais rien de plus filtrera sur ses histoires d'amour. Le fringant quadra préfère miser sur la légèreté et l'humour pour revenir sur le ragot qui lui a pourtant tant collé à la peau. En évoquant Emmanuel Macron, il "salue l'atypisme" du couple qu'il forme avec Brigitte Macron, ancienne enseignante avec qui il a vingt-quatre ans d'écart. Loin de juger, Mathieu Gallet précise avec humour - arme avec laquelle le président avait lui-même désamorcé la rumeur - : "Il aime une femme plus âgée. Moi, un homme plus jeune. Ça ne colle pas du tout."