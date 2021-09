Moundir pris à partie dans TPMP : un chroniqueur l'attaque et se fait remettre à sa place

Moundir était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste, ce jeudi 2 septembre. L'ancien candidat de Koh-Lanta est venu pour débattre autour de la vaccination. Le papa d'Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (5 mois) a été touché par la Covid-19 en mars dernier. Une épreuve difficile, puisque la maladie l'a atteint au niveau du foie et des poumons. Sur le plateau de TPMP, Moundir a été vivement méprisé et critiqué par Oliv Oliv, un nouveau chroniqueur. Ce dernier s'est moqué de lui et de son passé dans la télé-réalité. "T'as rien compris. Venant d'un misogyne... Je fais ce que je veux, si je veux prendre mes fiches, je les prends", s'emporte tout à coup Oliv Oliv, après avoir entendu le récit poignant de Moundir.

"Doucement, doucement", tempère celui qui partage sa vie avec Inès. "Je me calme si je veux. T'as pas à me dire ce que je dois faire ! On est pas dans une télé-réalité, on est chez Cyril Hanouna", s'énerve le chroniqueur. "Quel mépris", se désole Géraldine Maillet. "Le mépris ? Qui est-ce qui l'a eu en arrivant ? Lui ou moi ?", crie Oliv Oliv, en faisant de grands gestes, tandis que les chroniqueurs tentent de calmer le jeu et de prendre la défense de l'invité.