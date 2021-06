Moundir, sa femme Inès convertie à l'islam : "Je n'ai pas fait ça par amour pour lui..."

Moundir revient de loin. La mort, il l'a vue de très près. En mars 2021, l'ancien aventurier de Koh-Lanta devenu animateur télé a contracté la Covid-19. Et il a beaucoup souffert, jusqu'à finir en réanimation alors que ses poumons étaient touchés. Aujourd'hui, tout va mieux. Moundir a même écrit un livre, Père et fils, dans lequel il retrace son parcours. Sa femme Inès y tient un rôle important.

Le couple est très soudé. Ensemble, Moundir et sa belle Inès ont trois enfants : Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (4 mois). Durant cette lourde épreuve qu'est l'hospitalisation du joueur de poker, la jolie brune a fait de son mieux. Et chacun a prié de son côté, comme nous l'apprennent nos confrères de Libération, pour la santé de Moundir.

Les amoureux sont croyants. Lui est musulman de naissance, elle s'est convertie à l'islam. Inès vient d'une famille chrétienne mais confie au quotidien ne pas avoir été baptisée. Elle a toujours cru en Dieu, et c'est sa rencontre avec Moundir, qu'elle surnomme son "Nounours", qui l'a poussée dans le chemin de la religion. "Je n'ai pas fait ça par amour pour lui mais par conviction. Ma conversion ne fait pas de moi une autre personne, c'est ce que j'ai dit à mes proches", lance-t-elle.

Inès en couple lors de sa rencontre avec Moundir

Depuis leur rencontre en 2010 dans Moundir, l'aventurier de l'amour, émission de dating où l'aventurier cherchait l'amour, beaucoup de choses ont changé. Plusieurs prétendantes avaient fait le voyage jusqu'à Miami dans l'espoir de séduire la star de télé connue pour son tempérament bien trempé. Parmi elles, Inès. Qui, à l'époque du tournage, était déjà en couple avec un autre...

Inès avoue à Libération avoir participé au programme "seulement" pour l'aventure. "Je quitte rapidement l'émission parce que je ne suis pas à ma place, mais j'accroche avec Moundir", se souvient-elle. Finalement, le duo se retrouve quelques mois plus tard. Moments complices, sentiments naissants, puis vient le mariage à Marrakech, une union retransmise à la télévision, là où tout a commencé pour eux.