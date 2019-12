Mulan : Première bande-annonce dévoilée, un grand absent au programme

Décidément, Disney ne se lasse pas de recycler ses gloires d'antan. Après avoir remis au goût du jour de grands classiques en version live action, à l'image de La Belle et la Bête, du Roi Lion ou d'Aladdin, les studios s'attaquent désormais à l'histoire de Mulan. La princesse guerrière issue d'une légende chinoise a, à son tour, droit à un nouveau visage puisque c'est la jeune actrice Yifei Liu qui partira en guerre contre les Huns pour sauver son père. Une bataille dont le premier aperçu a finalement été rendu disponible, le 5 décembre 2019, grâce à la bande-annonce diffusée en attendant la sortie du film – prévue en France le 25 mars 2020.

Comme d'habitude, le remake se différenciera de la version originale animée à l'aide de détails qui feront, ou non, l'unanimité chez les fans. A l'image du perroquet Iago qui avait perdu sa voix du côté d'Aladdin – un scandale notable –, aucune trace chez Mulan de son sidekick légendaire : Mushu. En lieu et place, pour la caution animale, la sublime Gong Li incarnera Xianniang, une sorcière qui se bat au côté du grand méchant Böri Khan et qui a la faculté de se transformer en faucon. C'est déjà ça. Si la nostalgie vous ronge en apprenant cette absence terrible, rassurez-vous : une superbe reprise symphonique du titre Réflexion berce ces premières images, symbole que tout n'est pas perdu.