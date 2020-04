Mylène Demongeot atteinte du Covid-19 et hospitalisée "j'étais comme un légume"

"Je me suis retrouvée comme un bébé incapable de rien faire". Fragilisée après une longue hospitalisation, Mylène Demongeot s'est confiée à Ouest-France. Elle révèle avoir contracté le coronavirus alors qu'elle rentrait tout juste dans sa maison en Mayenne, après la tournage (interrompu par l'épidémie) du film MDR de Thomas Gilou, sur lequel elle travaillait avec, entre autre, Kev Adams et Gérard Depardieu. La comédienne de 84 ans a expliqué à nos confrères qu'après l'apparition des premiers symptômes elle a pris la décision d'appeler le 15. Une fois hospitalisée, elle a pu compter sur une personnel soignant dévoué et compétent.

L'actrice a raconté à Ouest-France son combat contre la maladie : "Ils m'ont collée dans un lit et là, les médecins se sont montrés assez pessimistes "Vu son âge et son état, on ne va pas l'intuber ni la mettre en réanimation, elle de supporterait pas"". Loin de se laisser démoraliser, la star des films Camping s'est battue, même si elle était épuisée et "quelque part entre la vie et la mort".

Mylène ne tarit pas d'éloges concernant le personnel médical qui a été aux petits soins pour elles. "Quatre femmes s'occupaient de moi le jour et pareil la nuit. Elles m'ont soignée, nourrie, lavée (...) Quelle chance de les avoir" précise la comédienne, qui à même l'intention de leur envoyer une "immense boîte de chocolats" pour les remercier.

Si elle est désormais tirée d'affaires, sa convalescence devrait hélas durer encore un long moment, car, comme elle l'explique, elle est restée alitée un mois, n'a plus de forces dans les jambes et doit réapprendre à marcher. Et positive jusqu'au bout, elle préfère voir le bon côté de son hospitalisation, elle a perdu 7 kilos !

Le coronavirus n'est pas la première maladie dont elle vient à bout puisqu'au mois de février dernier, elle révélait à France Dimanche se remettre d'un cancer du péritoine. C'est suite à ce cancer qu'elle a coupé sa légendaire chevelure blonde. Elle s'affiche en effet depuis le début de l'année avec une coupe courte et des cheveux gris. Une nouvelle allure qui lui sied à ravir.