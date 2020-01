Mylène Demongeot : Atteinte d'un cancer, elle annonce sa "complète guérison"

Pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle ! Ce mardi 28 janvier 2020, Mylène Demongeot a annoncé qu'elle était sortie indemne de son combat contre la maladie. "Mes amis, ce message pour vous apprendre que 2019 a été pour moi une année difficile, écrit-elle sur son compte Facebook. J'ai lutté contre un cancer. Aujourd'hui, je tiens à vous faire part de ma complète guérison ! Love you all." Une surprise générale puisque peu de gens étaient au courant de son état de santé... et qu'elle a choisi d'assumer ses cheveux courts, gris, en évoquant sa lutte. Quelle plus belle manière de débuter la décennie ?

Je marche avec une canne, j'ai très très mal au dos

Il est vrai que Mylène Demongeot est restée très discrète vis-à-vis de ce cancer qui la rongeait en silence. Elle avait pourtant égrainé quelques terribles indices, de-ci de-là, notamment en septembre dernier lors de son passage sur CNews. "J'ai plein de problèmes. J'ai des problèmes dont je n'ai pas envie de parler parce que ce n'est pas spécialement rigolo, expliquait-elle à Jean-Marc Morandini. Je marche avec une canne, j'ai très très mal au dos et puis j'ai d'autres problèmes dont je parlerai peut-être un peu plus tard." Voilà qui est fait...

2020 est définitivement son année. Les soucis, petits comme gros, elle les balaye enfin du revers de la main. Non seulement elle est parvenue à faire ses adieux au cancer, mais elle s'est tirée d'une longue affaire de filouterie qu'elle évoquait dans son ouvrage Très chers escrocs... ne nous arnaquez plus ! – publié chez L'Archipel au mois de septembre – et qui l'obligeait à vivre dans un appartement parisien de 35 m². Le banquier de 49 ans qui a tenté de profiter d'elle a été condamné à trois ans de prison et devrait verser à la comédienne une jolie somme en guise de remboursement et dommages et intérêts. Tout est bien qui finit bien.