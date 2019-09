Mylène Demongeot arnaquée raconte sa descente aux enfers : "Je vis dans 35 m² !"

Mylène Demongeot a puisé dans ses malheurs pour écrire un ouvrage. Dans Très chers escrocs... ne nous arnaquez plus ! – chez L'Archipel, le 4 septembre 2019 –, la comédienne de 83 ans dévoile un véritable "cri de rage" et livre le combat qu'elle mène depuis plus de sept ans pour obtenir justice. En 2012, l'héroïne de la saga Camping a aveuglément fait confiance à un conseiller en patrimoine à qui elle a confié la somme de 2 millions d'euros. Une mésaventure qu'elle avait déjà évoquée par le passé... mais qui continue à lui procurer peine et souffrances. "Je lui ai fait confiance et, du jour au lendemain, mon argent s'est volatilisé, raconte-t-elle à Ici Paris le 18 septembre 2019. C'est grâce à l'enquête de la brigade financière, qui le soupçonnait de malversations depuis plusieurs années, que j'ai appris toute l'affaire."

J'ai appris à me serrer la ceinture

Espérant des "placements miraculeux", Mylène Demongeot s'est retrouvée sur la paille et n'est toujours pas assurée de retrouver l'intégralité de sa fortune. "On m'a dit gentiment que j'allais peut-être y perdre quelques plumes, se désole-t-elle aujourd'hui. Depuis cette affaire, j'ai appris à me serrer la ceinture, je vis désormais à Paris dans un appartement de 35 m². Je ne pensais pas qu'à mon âge, je devrais me priver, or je compte désormais mes sous."

Seule dans la bataille

Chevalier de la Légion d'honneur, la comédienne a hélas perdu le prince de son coeur, Marc Simenon, le 24 octobre 1999. Mais avec le temps, Mylène Demongeot a appris à se satisfaire de la solitude. Mieux, elle s'en dit tout à fait satisfaite. "J'ai la chance d'être ma meilleure amie, s'amuse-t-elle, toujours dans Ici Paris. Je dois être schizophrène. Entre mes animaux, dans ma ferme en Mayenne, ma passion pour la lecture et mes activités professionnelles, je ne m'ennuie jamais." C'est déjà ça...