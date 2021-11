Mylène Madrias (Trois cafés gourmands) : 30 kilos en moins et les cheveux courts, la chanteuse métamorphosée !

Mais qui est cette jolie rouquine qui est passée dans l'émission 50' Inside le samedi 13 novembre 2021 ? Incroyable mais vrai : il s'agit de Mylène Madrias, du groupe Trois cafés gourmands, qui a complètement changé d'apparence ! Exit la longue crinière blonde, cette année, c'est la coupe courte qui a remporté la victoire. Et cette nouveauté capillaire n'est pas la seule transformation opérée par l'artiste. Depuis qu'elle vit à Paris, elle a perdu trente kilos, comme elle l'a confié aux caméras de TF1.

Quel est donc le secret de cette perte de poids extraordinaire ? Certainement pas un programme de régimes grands publics. "Je n'ai pas fait de 'Comme j'aime', de 'WeightWatchers', de tout ça, a-t-elle annoncé. À mon arrivée à Paris, je me suis retrouvée seule, c'était aussi un choix, et la période faisait qu'on était beaucoup seul. J'ai pris le temps de vivre à mon rythme." Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly, les trois membres du groupe Trois café gourmands, se connaissent depuis l'enfance. Ils ont grandi à Arnac Pompadour, en Corrèze. Mais une rupture amoureuse a poussé Mylène à changer de vie.



Evidemment, sa silhouette ne définit pas Mylène Madrias, qui ne tient pas à brandir sa perte de poids en étendard. "C'est pas parce qu'on a quelques kilos de moins, de tours de fesse ou de cheveux qu'on change vraiment, précise l'ancienne meneuse de revue dans 50'Inside. Mais dans tous les cas, dans ma tête, je suis mieux. Donc je pense que ça se ressens. En général, les gens qui sont heureux, on le voit. Ca se voit directement à l'extérieur." Si vous voulez danser sur les rythmes sympathiques de Trois cafés gourmands, et admirer la métamorphose de Mylène, vous êtes veinards : le groupe a sorti une réedition de l'album Comme des enfants en 2021 et vient de débuter une tournée. Rendez-vous en salles de spectacle...