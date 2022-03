Myriam (Koh-lanta) enceinte de Thomas : imprudente au volant, la police intervient

Prise en flagrant délit ! Ce lundi 28 mars 2022, Myriam a eu affaire à la police alors qu'elle était en voiture. L'ancienne candidate de Koh-Lanta, Les armes secrètes (2021) n'a pas respecté les règles de conduite en se servant de son téléphone au volant.

En story Instagram, la jolie brune a posté une image d'elle en train d'être sanctionnée par un agent (voir notre diaporama). Après quoi, elle s'est expliquée sur son compte Instagram : "Vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi je m'étais faite arrêter. Téléphone à la main... alors que j'avais le Bluetooth dans la voiture." Myriam a dévoilé ce qu'il s'est passé ensuite. "90 euros d'amende et trois points en moins", apprend-t-on. L'aventurière s'en sort somme toute plutôt bien en évitant l'accident sur la route, elle qui est enceinte de Thomas, lui aussi révélé dans Koh-Lanta. Elle ne semblait ensuite pas trop affectée par ce coup dur et a poursuivi sa journée avec le sourire.

Rien ne pourrait en effet entacher le bonheur de Myriam, laquelle s'apprête à pouponner pour la troisième fois. Car s'il s'agira du premier enfant pour Thomas, la professeure d'anglais a de son côté eu deux enfants nés d'une précédente relation. Tout ce petit monde forme désormais une belle famille recomposée.

Myriam et Thomas ont annoncé agrandir leur tribu il y a quelques jours sur Instagram à travers une adorable photo où la maman tient un pyjama rose avec l'inscription "pipelette comme maman" et son compagnon tient le même en noir avec l'inscription "costaud comme papa". "Que cette nouvelle vie à 5 démarre. On est extrêmement fiers et heureux de vous annoncer que la famille Koh-Lanta va s'agrandir. Quand on dit que c'est une aventure qui change la vie c'est pas une blague. Merci à mon homme, mon binôme d'être la personne que tu es", disait-elle.

Rappelons que les deux candidats ont craqué l'un pour l'autre sur le tournage de Koh-Lanta mais ils ont longtemps nié former un couple. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2021, après des mois de cachotteries, qu'ils ont fini par officialiser. Thomas s'apprête désormais à s'installer à Lyon où vit déjà Myriam.