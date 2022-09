N'oubliez pas les paroles : Magali Ripoll se dénude en pleine émission, Nagui choqué !

Scène surprenante hier, mercredi 14 septembre 2022, dans N'oubliez pas les paroles. A l'antenne de France 2, Nagui discutait avec le Maestro Yohann tandis que l'une des choristes stars de l'émission, Magali Ripoll, a fait le show ! Un spectacle que l'animateur de 60 ans a préféré stopper net, par crainte que cela n'aille trop loin...

Comme toujours, une bonne ambiance règne sur le plateau. Nagui enchaîne les blagues face à un public réceptif. C'est ainsi qu'il compare son candidat du jour à Tintin avant de lancer une page de publicité. De retour, c'est au tour de Magali Ripoll de régaler les téléspectateurs. La jeune femme qui s'était un temps absentée de l'émission apparaît changée : durant les quelques minutes de pause, elle a troqué sa robe jaune à paillettes pour un tutu rose à la façon d'une danseuse étoile, le tout accessoirisé d'une couronne. "Oh, ce tutu te va tellement bien ! Incroyable ! Tu rêvais d'être danseuse, petit rat d'opéra ou pas quand tu étais petite fille ?", lui a alors demandé Nagui. Et la choriste de répondre : "Malheureusement, je suis raide comme un morceau de bois !" Dans la foulée, elle prouve ses dires avec un lever de jambe approximatif.

C'est ce moment-là qu'a choisi le Maestro Yohann pour révéler qu'il est bien plus souple qu'elle, levant la jambe en l'air devant un Nagui impressionné. Magali Ripoll s'est saisie de cet instant où les caméras et tous les regards étaient braqués sur le candidat pour enlever discrètement sa tenue. Mais Nagui n'en a pas raté une miette ! "Non non, garde ton tutu", lui lance-t-il. Et alors qu'elle tentait tant bien que mal de se débarrasser du tutu tout en remettant sa robe jaune, qui était dessous, l'animateur émet quelques doutes : "Je ne suis pas sûr de la scène... Le tutu à mi-cuisses là, je ne suis pas sûr !" Face à la gêne mais aussi aux rires sur le plateau, Magali Ripoll se défend. "Mais non ! C'est coupé, il y a mon instrument et la tête de Karen devant", indique-t-elle, persuadée que personne n'a rien vu. Une nouvelle séquence amusante comme les téléspectateurs de l'émission ont l'habitude d'en voir !