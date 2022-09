Diaporama : N'oubliez pas les paroles : Magali Ripoll se dénude en pleine émission, Nagui choqué !

Exclusif - La chanteuse Magali Ripoll durant le diner Enfant Star et Match à Monaco le 22 août 2020, organisé au Clos Bouliste du Rocher. © Bruno Bebert / Bestimage

Magali Ripoll lors du vernissage de l'exposition "Presence And Representation" à l'Atelier Visconti à Paris le 23 novembre 2021. © Philippe Baldini / Bestimage

12 / 13

Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage