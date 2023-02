N'oubliez pas les paroles : Nagui bouche bée face à l'énorme boulette d'un choriste, 20 000 euros‎ en jeu !

C'est une scène inédite qui s'est produite hier soir sur le plateau de N'oubliez pas les paroles ! Au cours de la quatrième manche, Louis, le maestro en place, a pu profiter de l'aide inattendue mais très précieuse de l'un des choristes de l'émission. En effet, alors que le candidat se montrait indécis sur les quatre mots à deviner pour la chanson Matador de Mickey 3D, un dénommé Fabien lui a involontairement soufflé la réponse dans son micro...

Surpris, Nagui, Louis et le public ont d'abord laissé passer un petit temps de silence avant de finalement rigoler. "Fabien ! Non mais alors là... Ça, ce n'est jamais arrivé. C'est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait entendu à l'antenne mais sur le plateau on l'a clairement entendu et tout le monde l'a entendu", a lâché le présentateur en riant avant d'expliquer la situation aux téléspectateurs inattentifs. Gêné, le choriste a voulu jouer la carte de l'humour en assurant avoir fait exprès de dévoiler les paroles manquantes. "Non mais comme ça c'est logique, c'est plus simple et puis ça l'aide surtout ! Ça fait d'une pierre deux coups et tout le monde est content !", a-t-il lancé sous les éclats de rire du public.

C'est 10% c'est ça ?

Amusé, le maestro a tout de même tenu à faire savoir que cette séquence n'était pas du tout préméditée. "Ce n'est pas du tout un pacte qu'on a prévu parce qu'on est de la même région, non non ! Fabien, c'est 10% c'est ça ? Non mais c'est faux évidemment, je précise quand même", a-t-il assuré face à un Nagui hilare.

De toute façon, Louis avait déjà trouvé ces mots avant même que le choriste les dévoile à voix haute. Mais sans hésitation, le candidat a donc bloqué ces paroles avec la certitude d'accéder aux 2000 euros. "Bon bah je vais bloquer ces paroles alors", a-t-il confirmé face au sourire de l'époux de Mélanie Page. Dans les paliers suivants, Louis a survolé le jeu et a décroché sans peine les mythique 20 000 euros. Une 17ème victoire d'affilée qui lui permet d'atteindre les 116 000 euros‎ de gains. De quoi prévoir de beaux projets d'avenir !