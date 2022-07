N'oubliez pas les paroles : Natasha révèle son "coup de foudre" pour un autre maestro !

11e au classement des meilleurs Maestros, avec une cagnotte qui s'élève à 242.000 euros... Natasha a impressionné tout le monde dans l'émission N'oubliez pas les paroles diffusée sur France 2 et présentée par Nagui.

Mardi dernier, lors d'une interview accordée au magazine Femme Actuelle, la candidate de 35 ans décidait d'en dire un peu plus sur sa participation dans l'émission. Et notamment sur sa relation tout particulière avec un autre maestro du programme : Kristofer. Ce dernier avait été très élogieux à l'égard de l'Héraultaise sur son compte Twitter, en la qualifiant de "très belle personne" et de "très touchante".

"Hâte de le rencontrer"

"Je peux lui dire la même chose. On se parle beaucoup et je l'adore vraiment. J'ai vraiment hâte de le rencontrer dans les Masters. On s'envoie plein de vocaux, c'est quelqu'un de très gentil avec qui j'ai eu un coup de foudre amical" a-t-elle répondu. Une relation intense mais purement amicale puisque la jolie blonde n'est plus un coeur à prendre, comme elle le rappelait dans cet entretien, sans pour autant dévoiler l'identité de son chéri. "Ça fait six ans qu'on est marié et huit ans qu'on est ensemble" a-t-elle précisé, avant de raconter ce qu'il pensait de sa participation dans l'émission.

"Il est très, très fier. Il m'a énormément encouragée. Il a été un soutien psychologique pour moi. J'aurais pu me représenter au bout d'un an, mais je me suis représentée au bout de deux ans parce que je n'étais pas sûre de moi. Il était là pour me donner confiance et me dire : 'De toute façon, tu ne sauras jamais tout au bout de deux ans. Présente-toi, sinon tu ne le feras jamais'. Il m'a beaucoup conseillée" a-t-elle reconnu.

"Il m'apporte la stabilité que je n'ai jamais eue avant lui. Il m'a vraiment appris à avoir confiance en moi et à tenter des choses, même quand je n'y croyais pas. Il a été un moteur pour moi" a-t-elle déclaré, en ajoutant également qu'elle lis les remarques négatives sur elle avec lui, "parce qu'il dédramatise tout". Elle a donc une épaule sur laquelle s'appuyer, et peut-être même, deux, si l'on prend en compte son amitié intense avec Kristofer.