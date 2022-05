N'oubliez pas les paroles : Une candidate emblématique, très enceinte, fait le show sur scène en robe moulante

Au mois d'avril 2022, lors du tournoi des Maestros de N'oubliez pas les paroles, les téléspectateurs ont eu la bonne surprise de constater qu'une candidate emblématique du jeu était enceinte de son premier enfant. Il s'agit de Lucile, classée 16e parmi les plus grands gagnants. Et le terme de la grossesse de l'institutrice de 30 ans arrive à grands pas puisqu'il est prévu "fin juillet, début août", comme elle le confiait pour Télé Loisirs.

Lucile est aujourd'hui toujours en très grande forme et le prouve en participant à la tournée des Maestros qui a lieu dans quelques villes de France. Il y a quelques jours, la joyeuse troupe se produisait à Beauvais et Lucile a fait le show avec son ventre très arrondi. Sur des photos partagées sur Instagram par sa copine Margaux, elle se dévoile dans une robe dorée à paillettes qui moule parfaitement ses nouvelles formes.

Les internautes se sont réjouis de la découvrir ainsi et n'ont pas manqué de la complimenter en commentaires. "J'adore Lucile, une future maman heureuse et dynamique", "Lucile et son beau ventre", "Belle future maman", peut-on lire entre autres.