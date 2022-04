N'oubliez pas les paroles : Une Maestro emblématique est enceinte de son premier enfant

Voilà déjà trois semaines que chaque samedi, Nagui donne rendez-vous aux téléspectateurs pour son Tournoi annuel des Maestros de N'oubliez pas les paroles. Tous les plus grands gagnants de l'émission remettent leur titre en jeu dans le but de gagner des sous pour des associations. Le 30 avril prochain aura déjà lieu la grande finale, à laquelle participera notamment Lucile, classée 16e parmi les meilleurs joueurs. Aujourd'hui âgée de 30 ans, l'institutrice n'est pas passée inaperçue à l'écran depuis le début de la compétition en raison de son ventre arrondi. De nouvelles formes qui ont laissé courir la rumeur qu'elle était enceinte. Rumeur qu'elle a elle-même confirmé ce mardi 26 avril 2022 pour Télé Loisirs : elle attend bien son premier enfant !

Mais si les fans de N'oubliez pas les paroles l'avaient deviné, Nagui en revanche n'avait rien vu venir. "Je me suis dit que ça allait quand même se voir, mais Nagui n'en a pas parlé dès le premier soir de la compétition. Je me suis alors demandée 'est-ce qu'il pense que j'ai grossi à ce point-là ?' (elle rit). Car il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'étais vraiment dans l'entre-deux. On se demande si c'est [une prise de poids] volontaire, ou on n'ose pas poser la question dans le cas contraire", a-t-elle confié amusée.

L'animateur de France 2 va toutefois bien finir par se rendre compte de la grossesse de Lucile et devrait l'évoquer lors de la grande finale. "C'est un vrai plaisir que Nagui puisse voir mon évolution. Cela fait quand même sept ans qu'on se connaît", s'est réjouit la jolie blonde, précisant que la naissance de son enfant était attendue "fin juillet, début août".

Enceinte, Lucile évite le pire lors d'un accident de voiture

Si elle espère toujours tout faire pour retourner vers sa famille musicale de N'oubliez pas les paroles, Lucile compte bien se consacrer à sa nouvelle vie de maman. D'autant plus qu'un récent accident aurait pu se révéler fatal pour elle et son bébé. "J'ai eu un accident de voiture il y a très peu de temps. Une personne m'est rentrée dedans très fortement. Tout va bien pour le bébé. La bonne santé de mon enfant reste bien évidemment ma priorité. Dans l'immédiat, je vais donc me racheter une voiture et m'occuper de l'arrivée de l'enfant, puisque c'est vrai que ce n'était pas prévu", a-t-elle expliqué.

Pour rappel, Lucile est une candidate emblématique du karaoké géant de France 2. C'est en 2015 qu'elle a participé pour la première fois, devenant la première Maestro à remporter la jolie somme de 202 000 euros.