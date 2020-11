N'oubliez pas les paroles : Une candidate, "en souffrance", se confie sur sa maladie handicapante

Chaque soir, Nagui continuent de présenter les Masters de son émission musicale, N'oubliez pas les paroles (France 2). Mardi 17 novembre 2020, ce fut au tour de Valérie et Héloïse de se disputer leur place pour la suite de l'émission. Entre deux chansons, elles ont été amenées à évoquer leur vie personnelle et, Héloïse en a profité pour se confier sur la maladie dont elle est atteinte, un "lymphoedème".

"Ce sont des cellules qui sont atteintes au niveau de la graisse et j'ai un stockage de graisses qui se fait principalement au niveau du bas du corps. Et qui m'handicape au quotidien. Il y a une différence entre le bas et le haut de mon corps", a-t-elle expliqué à Nagui. Les conséquences de cette maladie sont directes et contraignantes au quotidien. "J'ai des difficultés pour monter les escaliers, j'ai l'impression de ne plus avoir d'air dans les jambes. J'ai des difficultés quand je reste trop longtemps debout. Je suis très fatiguée en restant debout, statique. Et pour m'habiller, c'est aussi compliqué", a-t-elle fait savoir. Elle encourage alors ceux qui pourraient reconnaître certains symptômes à aller consulter et ne pas confondre ce mal-être avec un complexe physique. "Il ne faut pas dire aux filles : 'T'es comme ça, et c'est tout'. Il y a une vraie souffrance derrière, ce n'est pas juste esthétique", prévient-elle.

Malgré sa condition éprouvante, Héloïse demeure une jeune femme pleine de vie et regorgeant de positivité. Un trait de personnalité qui lui a permis de poursuivre ses rêves, avec l'aide de N'oubliez pas les paroles. Et pour cause, lors de sa première participation il y a quelques années, elle a récolté suffisamment d'argent pour se payer l'école qu'elle convoitait. "L'émission a changé ma vie. Je suis en deuxième année au STUDEC à Paris, c'est une école de radio. En ce moment je suis en stage chez M Radio et je m'éclate. Je suis à ma place, je le sens. J'apprends au côté de l'animateur Jérôme Anthony. J'ai aussi pu faire un stage auprès de Cauet. J'ai vraiment beaucoup de chance", avait-elle confié pour le site Actu.