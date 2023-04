N'oubliez pas les paroles : une grande championne de l'émission enceinte, son ventre rond dévoilé

Ce vendredi 14 avril 2023, Nagui donnait rendez-vous aux téléspectateurs à l'occasion du Tournoi des Maestros 2023. Les fans de N'oubliez pas les paroles ont pu en effet retrouver les plus grands champions pour des duos endiablés. Parmi eux, Caroline, éliminée en décembre 2022. La chanteuse avait réussi à remporter pas moins de 274.000 euros après 52 participations. Et quelle surprise pour les téléspectateurs de la voir débarquer avec... son ventre tout rond. En effet, la candidate est enceinte ! De quoi ravir Nagui : "Parlons un tout petit peu de ce Schtroumpf ou de cette Schtroumpfette qui va arriver", a-t-il lancé.

Un "petit lion" pour Caroline, enceinte de son premier enfant

La championne a alors pu indiquer que son "petit lion" devrait naître début août. Une magnifique nouvelle pour cette chanteuse. L'occasion pour Nagui de plaisanter : "Il était sur le plateau au moment de la conception. Très bien, donc là, on est raccord !", a-t-il indiqué. "C'est un futur Maestro", s'est alors enthousiasmée Caroline, qui espère transmettre sa passion pour le chant à son futur bébé. Une nouvelle vie pour la chanteuse qui avait des projets plein la tête lorsqu'elle avait été éliminée de N'oubliez pas les paroles. En effet, pour Télé-Loisirs , elle avait indiqué ce qu'elle comptait faire de ses gains. "Je vais augmenter les dons que je fais pour la cause animale. Je pense que je vais adopter des animaux supplémentaires à la maison. Et après il va falloir faire plaisir aux proches avec grand plaisir, et faire quelques travaux grâce à ce petit coup de pouce de la vie !", avait-elle confié.

Fair-play, la candidate de N'oubliez pas les paroles n'avait pas hésité à revenir sur son départ. "J'ai eu un peu la défaite rêvée. Elodie m'a envoyée dans le fauteuil, puisque je ne connaissais pas la chanson. Puis elle a réussi à chanter jusqu'à la clochette, ce qui veut dire qu'elle est allée jusqu'au bout. C'est donc totalement mérité, par la suite, je n'ai même pas eu à chanter ! Elle a travaillé et je sais que c'est très dur d'aller chercher les clochettes. Être éliminée par quelqu'un qui a bossé et qui a réussi à gérer son stress, c'est tout simplement une belle sortie !".