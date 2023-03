Nagui accusé d'"abus de pouvoir" : Un candidat de N'oubliez pas les paroles dénonce un "vil montage"

Comme chaque jour de la semaine, les téléspectateurs de France 2 ont pu se divertir en début de soirée, grâce à N'oubliez pas les paroles. Nagui a une fois de plus retrouvé la Maestro du moment Charlotte sur le plateau. Elle a notamment affronté un certain Thierry. Et le candidat qui vient d'Amiens n'a pas assumé l'une de ses erreurs.

Le chef de bord a mis l'ambiance sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Il a prouvé qu'il avait beaucoup d'humour, du pain béni pour Nagui qui aime parfois taquiner les candidats. "Thierry, il vaut mieux l'avoir à la buvette que dans un karaoké", a notamment lancé l'époux de Mélanie Page à Thierry après l'une de ses boutades.

Malheureusement pour le participant, qui était déjà venu à trois reprises dans le jeu télévisé, il était bien plus fort pour faire des blagues que pour trouver les paroles de l'un des tubes de Jean-Jacques Goldman. Au cours du programme, il a en effet choisi le titre des années 90 On ira "sans aucune hésitation", laissant penser qu'il était incollable sur ce morceau. Nagui, lui, était beaucoup plus dubitatif.

Un playback raté

Il a observé Thierry quand est passé un extrait avant qu'il ne fasse son choix. Et il a constaté que le participant avait tenté de faire du playback. "On est d'accord. On commence à se connaître, vous savez que je vous aime bien, que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Surtout parce que j'ai peur. Vous avez totalement planté le play-back sur Jean-Jacques Goldman tout à l'heure. Vous étiez à côté du disque", lui a-t-il alors lancé. Loin de se laisser démonter, le concurrent de Charlotte a assuré qu'il se trompait et qu'il allait lui prouver le contraire avec sa prestation. "Je pense que vous avez encore les yeux embués de tout à l'heure", a-t-il même ajouté.

Mais Nagui ne comptait pas lâcher le morceau. Après que Thierry a interprété On ira, il a demandé l'assistance vidéo pour prouver que lors de son playback, il n'avait pas prononcé les bonnes paroles. "Un abus de pouvoir" selon le contrôleur. Et, une fois les images passées, il a lancé amusé : "C'est un vil montage." Pourtant, l'extrait parle de lui-même. Bien tenté !