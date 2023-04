"N'oubliez pas les paroles" : la Maestro Charlotte se confie sur ses absences au travail à cause de l'émission

37 victoires, 226.000 euros dans sa cagnotte : Charlotte rafle tout dans N'oubliez pas les paroles. Elle a fait son entrée dans l'émission le 9 mars dernier et n'en est pas repartie depuis. Venue à bout de Louis, elle enchaîne désormais les triomphes sans fausse note. Mais si la jeune femme peut se réjouir d'enchaîner les tournages, cela implique pour elle de s'absenter de son travail... Des concessions inévitables si elle veut poursuivre son parcours dans l'émission de Nagui.

À l'occasion d'un entretien accordé à Télé-Loisirs paru ce samedi 1er avril, l'orthophoniste de 30 ans a dévoilé comment elle gérait ses absences répétées au travail. "Il s'agit seulement de quelques jours", a-t-elle précisé. Néanmoins, si elle continue sur la voie du succès, elle risque d'y passer plus que quelques jours ! C'est pour cette raison qu'elle a tout organisé en amont. Heureusement, Charlotte peut compter sur la bienveillance de ses patients : "J'ai prévenu mes patients. Ils sont très compréhensifs, patients, pour le coup, et également très bienveillants", a affirmé la Maestro.

Tenir le rythme sans flancher

Entre son travail, les tournages, la pression et sa notoriété naissante, Charlotte a de quoi être déboussolée. Pourtant, elle gère les allers retours entre travail et plateau d'une main de... Maestro : "Je ne me suis jamais stressée par rapport à ça. D'autant que je travaille à mon compte", a assuré la chanteuse en herbe. Depuis ses débuts dans le jeu musical de France 2, la jeune femme garde le cap : "J'avais une très bonne hygiène de vie les semaines et les mois qui ont précédé le début du tournage", a-t-elle déclaré à nos confrères . Et d'ajouter : "J'arrive à avoir de bonnes heures de sommeil, ce qui n'est apparemment pas facile pour tous les candidats. Après les tournages, j'essaie de souffler, de penser à autre chose ou même de refaire ma journée et après j'arrive à dormir correctement et à repartir sur une nouvelle journée". En somme, prendre les choses en temps et en heure et se concentrée sur le moment présent. Une stratégie payante jusqu'ici !