Diaporama : "N'oubliez pas les paroles" : la Maestro Charlotte se confie sur ses absences au travail à cause de l'émission

"N'oubliez pas les paroles" : la Maestro Charlotte se confie sur ses absences au travail à cause de l'émission

Dans un entretien à Télé-Loisirs ce vendredi, elle s'est confié sur ses absences au travail à cause des tournages "N'oubliez pas les paroles" sur France 2, émission du vendredi 31 mars 2023. © France 2, N'oubliez pas les paroles

Elle peut heuresement compter sur ses patiens compréhensifs, et a adopté un rythme bien particulier pour ne pas flancher ! Nagui - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC

Nagui et sa femme Mélanie Page - Photocall du XVème gala pour la Fondation Recherche Alzheimer à l'Olympia à Paris le 14 mars 2022. © Photo Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca/Marc Ausset-Lacroix

Nagui et sa femme Mélanie Page dans les tribunes du match "France - Argentine (3-3 - tab 2-4)" en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 18 décembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

15 / 16