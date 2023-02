Louis (N'oubliez pas les paroles) ému en pleine émission : le Maestro révèle la maladie qui touche sa famille

Le jeudi 2 février 2023 marquait un beau cap pour le jeu télévisé N'oubliez pas les paroles (France 2). Nagui a fêté la 6 000e émission. Louis, le Maestro du moment, était toujours de la partie. Il en était à sa 11e participation et avait déjà 44 000 euros de gains. Et, au cours de l'émission, il a fait de bouleversantes confidences au présentateur de 61 ans.

Qui dit événement exceptionnel, dit émission exceptionnelle. Pour la 6 000e de N'oubliez pas les paroles, la production a vu les choses en grand. Le Maestro devait gravir six échelons. Mais, contrairement à d'habitude pour la finale, s'il trouvait deux mots dans une chanson, il pouvait gagner 6 000 euros. Avec plus de mots, il pouvait empocher deux fois 6 000 euros et ainsi de suite, jusqu'à 5 fois 6 000 euros. "Mais c'est pour moi ?", a demandé Louis intrigué. Il pensait en effet que cela allait être reversé à une association. "On va faire un truc. Quel que soit le montant que vous gagnez, on va donner la même somme à une association", a donc répondu Nagui. De quoi donner davantage la pression au jeune homme qui a choisi le titre Tout le bonheur du monde de Sinsemilia.

Avant qu'il ne donne une fois de plus de la voix, l'époux de Mélanie Page lui a demandé s'il était d'accord que la somme pour l'association aille pour la recherche médicale contre le cancer. Un sujet qui a touché Louis. "Il n'y a aucun souci, parce qu'en plus, j'ai mon papa qui est actuellement atteint d'un cancer. Il est normalement plutôt en voie de rémission, mais oui, clairement je suis d'accord", a révélé Louis ému.

Au final, Louis a réussi à remporter 30 000 euros. Une belle somme qui ira donc à la la Fondation pour la Recherche Médicale. "Merci beaucoup je suis tellement content d'avoir eu la chance de faire cette émission" a conclu le Maestro qui a terminé l'émission avec 74 000 euros. Espérons pour lui qu'il ira encore très loin dans le jeu télévisé.