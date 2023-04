N'oubliez pas les paroles : Une choriste dérape et choque, Nagui la recadre

Le 12 avril 2023, Nagui était aux commandes de nouveaux numéros de N'oubliez pas les paroles, sur France 2. Et une fois de plus, l'une des choristes de l'émission a malgré elle aidé l'une des candidates du jeu télévisé.

Charlotte était une fois de plus de retour pour continuer son ascension dans l'émission de l'époux de Mélanie Page. Lors du deuxième numéro, elle en était à 335 000 euros et était ainsi la 9e meilleure Maestro. Pour cette nouvelle compétition, elle a affronté Christine, une pharmacienne de sapeurs-pompiers. Elle a notamment interprété Et la voix d'Elvis, d'Eddy Mitchell et était pour ce faire accompagnée de la choriste Nathalie. Et cette dernière était semble-t-il un peu trop à fond dans la chanson.

En effet, lorsque la musique s'est coupée, Nathalie a poursuivi son interprétation comme si de rien n'était, donnant ainsi les paroles à trouver à Christine. Quand elle s'est rendue compte de sa bourde, la choriste avait une mine déconfite. "Pardon Nathalie ? Ca va Nathalie", lui a lancé Nagui après que la musique s'est arrêtée. Et la candidate de préciser qu'elle n'en "demandait pas tant". "J'étais à fond", s'est justifiée la jeune femme à l'origine du dérapage.

A fond dans l'idée de remplacer Fabien

"A fond dans l'idée de remplacer Fabien mais du début jusqu'à la fin", a de son côté déclaré Nagui. Christine a donc pu valider les bonnes paroles sans problème. Mais elle n'a pas manqué de s'excuser auprès de Charlotte. Malgré tout, elle n'a pas réussi à détrôner la reine du moment.

Rappelons que le 4 avril dernier, c'est Fabien qui en a dévoilé un peu trop à Charlotte lors de leur interprétation de Madame, de Claude Barzotti. "Ouh, le dérapage pas contrôlé Fabien", s'était exclamé Nagui. Avant cela, le 7 février, il avait déjà aidé malgré lui un participant en donnant la bonne réponse sur le titre Matador de Mickey 3D. Espérons pour Nathalie qu'elle ne suivra pas son exemple en étant un peu trop enthousiaste une nouvelle fois.