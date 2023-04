"On fait vraiment très attention" : Comment Mélanie Page et Nagui protègent leurs enfants de la médiatisation

Ce soir, France 2 diffuse le premier épisode de la saison 2 de la série L'école de la vie. Au casting, Mélanie Page s'illustre sous les traits de Sandrine Joubert, professeure de mathématiques. Ce rôle, elle le tenait déjà en 2021, lors de la diffusion de la première saison. Avant cela, l'épouse de Nagui n'avait pas fait d'apparition sur le petit écran pendant 15 ans, se contentant de briller sur les planches. Il faut dire aussi qu'elle s'est longtemps occupée de sa petite famille et notamment de ses trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et un fils prénommé Adrien (né en 2012).

Invitée dans les studios de Sud Radio le mardi 4 avril 2023, la comédienne de 47 ans a fait quelques confidences sur son quotidien de maman et a notamment évoqué la façon dont elle et son mari protègent leurs enfants, qu'ils n'ont jamais exposés au public. "On ne les a jamais vu. Jamais ! Et d'ailleurs on fait très attention avec nos réseaux sociaux et les leurs... On fait vraiment très attention à ça", a-t-elle martelé face à Valérie Expert et Gilles Ganzmann. D'ailleurs, aujourd'hui âgés de 19, 15 et bientôt 11 ans, leurs enfants comprennent parfaitement la situation. Selon les propos de Mélanie Page, ils ne vivent pas mal cette notoriété parentale. "Ils réalisent cette notoriété forcément quand on est dans un restaurant ou dans la rue, ils le savent... Parfois même quand ils voient quelqu'un qui a un portable, ce sont eux qui nous disent 'il y a quelqu'un qui prend une photo là-bas'. Ils se tournent même quand les gens prennent des photos", a-t-elle expliqué.

Une famille recomposée

Pour rappel, Nagui a eu un autre enfant : une fille prénommée Nina et née en 1997. La jeune femme est le fruit de son amour avec l'animatrice Marine Vignes, dont il a partagé la vie de 1995 à 1999. Son aînée s'expose en revanche pleinement sur les réseaux sociaux et sa mère poste également très souvent des photos d'elle.

À noter que Mélanie Page et sa belle-fille Nina s'entendent très bien. "Mélanie est devenue pour elle une belle-mère exceptionnelle", affirmait Nagui dans les colonnes de Paris Match le 1er avril 2023.