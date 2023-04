Diaporama : "On fait vraiment très attention" : Comment Mélanie Page et Nagui protègent leurs enfants de la médiatisation

"On fait vraiment très attention" : Comment Mélanie Page et Nagui protègent leurs enfants de la médiatisation

"On fait très attention avec nos réseaux sociaux et les leurs ", a-t-elle expliqué au micro de Sud Radio. Nagui et sa femme Mélanie Page dans les tribunes du match "France - Argentine (3-3 - tab 2-4)" en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 18 décembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau / Bestimage

16 / 19