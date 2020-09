N'oubliez pas les paroles : Valérie "sosie officiel" d'une grande chanteuse

Depuis le 21 août dernier, Valérie est la grande Maestro de N'oubliez pas les paroles (France 2). Et son visage vous dit peut-être quelque chose... Il faut dire qu'elle ressemble fortement à une grande chanteuse française : Nolwenn Leroy.

Lundi 31 août 2020, après avoir accueilli la coiffeuse qui vient de Charleroi (en Belgique), Nagui a immédiatement mis en avant son air de famille avec l'artiste révélée dans la Star Academy 2 (en 2002). "Est-ce que vous savez que vous êtes le sosie officiel d'une chanteuse ?", l'a interrogée l'époux de Mélanie Page. Valérie a donc admis auprès du présentateur de 58 ans qu'on lui disait souvent qu'elle ressemblait à Nolwenn Leroy.

"J'ai un collègue qui travaille sur Bruxelles qui l'a coiffée, il travaille dans une maison connue et j'ai travaillé avec lui sur Bruxelles. Il m'a dit que, quand il a coiffé Nolwenn, il avait l'impression de... pas de me coiffer, mais il m'a dit : 'Valérie, c'est comme si je t'avais en face de moi à certains moments. Dans le regard...'", a expliqué la candidate du jeu musical de France 2. Valérie a ajouté qu'elle était consciente de ressembler à la maman de Marin (3 ans, fruit de ses amours avec le joueur de tennis Arnaud Clément). "Même dans sa façon de se tenir, je me vois. Il y a un truc", a-t-elle conclu.

On souhaite à Valérie de continuer à enchaîner les victoires. À l'issue de l'émission de lundi, elle avait récolté 93 000 euros grâce à ses 17 victoires. Il lui faudra dépasser les 530 000 euros de gains et atteindre au moins 60 victoires si elle souhaite être la plus grande Maestro de l'histoire du jeu et, ainsi, détrôner Margaux.