Nabilla angoissée : le médecin de Milann "bombardé" par ses questions

Depuis la naissance de son fils Milann, le 11 octobre 2019, Nabilla est une nouvelle femme. L'ancienne bimbo de télé-réalité n'a désormais d'yeux que pour son bébé, à tel point qu'elle a du mal à s'en défaire. Récemment, elle révélait même avoir installé plusieurs caméras dans sa chambre afin d'avoir toujours un oeil sur lui. Une inquiétude qui peut se comprendre étant donné qu'il s'agit de son premier enfant à 28 ans. D'ailleurs, Nabilla ne cache pas être toujours en apprentissage. "On doit amener notre fils faire ses vaccins parce qu'il a 4 mois. Je vais en profiter pour poser plein de questions au docteur parce que ses biberons ne lui suffisent plus (...) J'ai plein de questions à lui poser je suis une apprentie maman hein. J'essaye d'apprendre tous les jours donc du coup je pose mille et une questions pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi", a-t-elle confié sur Snapchat ce jeudi 13 février.

Mais apparemment, ses nombreux doutes et émois sont devenus quelque peu ingérables. En effet, toujours sur la plateforme sociale, l'épouse de Thomas Vergara a révélé harceler le médecin de Milann à longueur de journée, et même de la nuit. "Des fois j'appelle le docteur à je ne sais pas quelle heure avec plein de 'est-ce que ci, est-ce que ça...' Elle m'a donné son WhatsApp du coup", s'amuse-t-elle. Et de poursuivre : "Je la bombarde de messages à chaque fois. Il bave beaucoup donc elle m'a dit qu'il était en train de faire ses gencives, donc on lui a acheté plein de trucs."

Bien qu'elle soit visiblement très angoissée autour de la santé du bambin, celle qui faisait polémique il y a encore quelques jours à cause de son sac Hermès explique être pourtant dans la meilleure des phases avec Milann. "En tout cas à quatre mois on s'amuse trop, ça n'a rien à voir avec le début. Il commence à réagir beaucoup, il dit des petits mots, il est trop marrant, qu'est-ce que je rigole avec lui. Parfois je peux rester des heures en fous-rires. Je l'aime de jour en jour mais c'est un truc de fou. Je n'ai jamais aimé comme ça", s'est-elle extasiée.