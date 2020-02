Nabilla maman flippée : son fils Milann surveillé de très près

Nabilla se souviendra longtemps de ses 28 ans. D'une part en raison des cadeaux exceptionnels de son mari Thomas Vergara, lequel l'a emmené en voyage aux Maldives le temps d'un week-end, et d'autre part, en raison de la polémique provoquée par son sac Hermès en peau de crocodile et hors de prix. C'est donc non sans une certaine excitation qu'elle a retrouvé son nid douillet à Dubaï et plus particulièrement, son fils Milann tout juste âgé de quatre mois.

Comme à l'accoutumée, Nabilla n'a rien caché de ses retrouvailles avec le bambin à sa communauté. Sur Snapchat, elle s'est filmée en pleine session de gros câlins, multipliant les mots doux et les bisous. "Tu m'as trop manqué ! T'as grandi mon amour", constate-t-elle tendrement au passage. "Tu vas me raconter tout ce que tu as fait. Ensuite je vais aller fouiller dans ta chambre", poursuit-elle. Bien que Milann soit encore trop jeune pour avoir des secrets, Nabilla est pourtant très sérieuse dans sa démarche. En effet, en se rendant dans la chambre de son fils, elle révèle avoir installé un sacré système de surveillance. "Il y a une peluche girafe, un Spiderman sur un avion, madame poulpe, une tortue des Maldives... Il y a aussi la caméra numéro 1 de maman, la caméra numéro 2 de maman et bientôt la caméra numéro 3. Comme ça, tu n'auras plus de secret pour moi", explique-t-elle satisfaite.

Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancienne candidate de télé-réalité révèle avoir également investi dans "un récepteur" relié "à une application sur le portable". "Rien ne m'échappe ! (...) Vous voyez le genre de maman que je suis." De cette manière, la jolie brune espère tout connaître de Milann, même lorsqu'il aura l'âge d'avoir "une copine ou un coup de coeur". "Maman doit tout savoir. On aura un jardin secret mais à deux", conclut-elle déterminée. Les prochaines années s'annoncent sympathiques pour le petit garçon...

Nabilla n'est pas la seule à se montrer prévoyante avec son fils. Pas très loin de chez elle, Jessica Thivenin a elle aussi pris des mesures exceptionnelles pour son enfant Maylone. "Ma maison, c'est Secret Story, il y a des caméras partout, je regarde toutes les caméras, les moindres faits et gestes !", racontait la femme de Thibault sur ses réseaux. Il faut dire que la jolie blonde de 30 ans a eu son lot de frayeurs depuis la naissance de Maylone en raison des graves problèmes de santé de ce dernier. Entre son atrésie de l'oesophage et ses étouffements réguliers, le petit garçon est difficilement éloigné de ses parents, et ça se comprend !