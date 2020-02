Sac Hermès de Nabilla : Cyril Hanouna clashe Laurence Boccolini après son tweet

Nabilla aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Le 5 février dernier, à l'occasion de ses 28 ans, elle recevait un cadeau exceptionnel de la part de son mari Thomas : un sac Hermès d'une valeur estimée par Touche pas à mon poste à plus de 380 000 euros. De plus, l'accessoire a été fabriqué à partir de peau de crocodile. Un achat impardonnable pour les internautes qui ne se sont pas gênés pour attaquer la maman de Milann (4 mois). Outre les anonymes, Nabilla a également indigné la PETA mais aussi... Laurence Boccolini.

L'animatrice phare de TF1 s'est permis une blague pleine d'ironie concernant la manière dont Nabilla a exprimé son bonheur sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas du tout plu à la principale intéressée, ni à Cyril Hanouna. Sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 10 février, l'animateur de C8 est revenu sur cette polémique et n'a pas mâché ses mots concernant l'ex-présentatrice de Money Drop. "Laurence Boccolini a défoncé Nabilla sur Twitter. Dès qu'il y a un truc de toute façon, Laurence Boccolini est toujours là pour enfoncer les amis. Nous dès qu'il y avait un truc, elle était là... Quand tu sors la tête dans l'eau, elle est là ! Dès qu'elle peut t'enfoncer, elle le fait ! Tu deviens le maillon faible", a-t-il considéré agacé.

Après avoir donné la parole à ses chroniqueurs, Baba a une nouvelle fois exprimé sa colère : "Laurence Boccolini se mêle de tout ! À chaque fois qu'il y a truc, elle vient mettre son grain de sel, elle a saoulé tout le monde. En plus, on a rien compris à son tweet. C'est vrai que moi, les donneurs de leçons sur les réseaux sociaux, qui dès qu'il y a truc, viennent se mêler et viennent t'enfoncer alors que t'as déjà une polémique de fou, ça c'est insupportable !" Et de conclure : "Arrête Laurence de te mêler de toutes les histoires, parce que c'est devenu insupportable. Fais ton travail. Je ne sais pas ce que tu as à faire mais fais-le". Pour l'heure, ni Nabilla ni Laurence Boccolini n'ont réagi à ses propos.