Nabilla Benattia brave un interdit : retour à l'hôpital et perte de sang

"Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder". Nabilla Benattia a dû penser à cette citation d'Oscar Wilde quand elle a bravé un interdit, le 10 août 2020. Une histoire sur laquelle la maman de Milann (10 mois) s'est confiée sur Snapchat.

Le 28 juillet dernier, l'épouse de Thomas Vergara s'est fait opérer de la poitrine à Los Angeles, car l'une de ses prothèses était défectueuse. "Après l'accouchement de Milann, j'ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l'une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça", avait-elle raconté fin juin. Un mois après, elle donnait de ses nouvelles après être passée au bloc. Malgré la douleur intense, Nabilla Benattia était en bonne santé : "Le médecin m'a dit que c'était top. Il m'a tout changé, il m'a mis des drains pour tout nettoyer. (...) J'ai aussi demandé à ce qu'il resserre ma poitrine parce qu'avec le temps, j'ai l'impression que mes seins étaient un peu écartés et je ne trouvais pas ça très joli. Je vous montrerai le résultat."

En plus du repos, le médecin avait expressément ordonné à Nabilla Benattia de ne rien porter pendant deux mois. Mais c'était plus fort qu'elle, l'ancienne star de télé-réalité de 28 ans n'a pu s'empêcher de porter son fils pendant toute la journée du 9 août 2020. Une décision qu'elle pourrait regretter. "Je vais devoir aller à l'hôpital parce normalement, je n'avais pas le droit de porter mon fils pendant deux mois. Mais hier j'avais moins mal et je n'ai pas résisté donc je l'ai porté toute la journée. Je ne sais pas si j'ai des points de suture qui ont pété. J'ai très mal et je perds un peu de sang. Je vais donc aller chez le médecin. J'espère juste qu'on ne va pas me dire qu'il y a un truc qui a pété à l'intérieur et qu'on va devoir encore m'opérer parce que je péterais un câble", a-t-elle expliqué. Depuis, elle n'a pas donné de nouvelles de ce rendez-vous. Affaire à suivre...