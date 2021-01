Nabilla Benattia, de la chirurgie pour ses fesses ? Le secret de son postérieur rebondi révélé

Nabilla Benattia n'aime pas que de fausses rumeurs circulent à son sujet. Le 20 janvier 2021, l'épouse de Thomas Vergara a donc pris la parole sur Snapchat afin de faire une mise au point.

Ce n'est pas un secret, la maman de Milann (1 an) a fait une augmentation mammaire. Certains internautes la soupçonnent également d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour ses fesses. Agacée, Nabilla a tenu à rappeler que, contrairement à Jessica Thivenin notamment, elle n'avait pas modifié cette partie du corps. "J'ai vu des commentaires sur mes fesses tout à l'heure. Je me suis dit que les gens ne voulaient vraiment pas se mêler de leur cul. C'est épuisant. Pour la quarantième millième fois je n'ai pas mis de prothèses dans mes fesses. Je trouve ça moche. C'est personnel. Il y a des trucs que je trouve très beau en chirurgie. Quand c'est subtil, quand c'est pour arranger quelque chose. J'aime avoir de la poitrine, c'est mon choix. Il y en a qui aiment les petits seins d'autres les grosses poitrines. Chacun fait ce qu'il veut. Mais arrêtez de dire ça", s'est-elle tout d'abord indignée.

La belle brune de 28 ans a ensuite rappelé qu'une opération des fesses, ce n'était pas anodin, que la convalescence était douloureuse. "Donc arrêtez de me dire ça parce que ça m'énerve déjà. Je vous ai déjà dit que j'avais fait des injections il y a trois ou quatre ans. C'est tout ! Depuis ça n'a rien changé donc je ne comprends pas pourquoi vous faites les choqués. Ce n'est pas méchant mais avec l'argent que j'ai, si je voulais faire plus d'injections ou mettre des prothèses, je pourrais le faire. Les médecins peuvent carrément se déplacer chez moi. Mais je n'ai pas envie, Je trouve que je suis très bien comme. Je me sens bien dans ma peau, je n'ai pas du tout envie de plus", a-t-elle poursuivi. Nabilla fait entre "30 et 80 squats avec des poids" pour entretenir ses fesses et en est fière. Mais jamais elle ne passera par la case chirurgie esthétique pour le modifier. C'est dit !