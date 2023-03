Nabilla Benattia : son petit frère Tarek transformé physiquement, il dévoile son incroyable avant/après !

Devenu célèbre grâce à sa soeur Nabilla, le jeune Tarek est aujourd'hui influenceur. Marié à sa belle Camélia et papa de deux enfants : un petit garçon prénommé Liaam (2 ans) et une petite fille prénommée Laya (8 mois). En plus de partager régulièrement son quotidien familial sur Instagram et Snapchat, Tarek Benattia communique également sur sa transformation physique. Il y a environ deux ans, le beau brun a en effet pris une décision radicale : ne pouvant plus supporter son image de garçon maigrelet, il a décidé de se reprendre en main. Régime alimentaire, entraînements intensifs et hygiène de vie drastique, le jeune homme a aujourd'hui atteint son objectif.

Fier de son évolution, Tarek Benattia s'est emparé de son compte Instagram ce dimanche 19 mars 2023 pour y faire une publication hallucinante. Dans un avant/après presque surréaliste, il dévoile sa musculature pour le moins très développée. "Après 16 mois d'entraînements intensifs, une prise de masse de plus d'un an, 5 entraînement par semaine non stop et une diet irréprochable, j'y suis enfin arrivé ! 80kg pour 1m80, comme quoi avec une détermination de fou tout est possible !", a-t-il écrit en légende de cette publication. Sur la première photo, on le voit à la salle de musculation, en train de contracter son haut du corps pour faire apparaître des muscles saillants.