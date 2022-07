Camélia et Tarek Benattia, leur nouveau-né "branché" et sous antibiotiques : premier problème de santé

Leur famille est enfin au grand complet. Le 4 juillet 2022, Camélia Benattia a donné naissance à son deuxième enfant. Comme annoncé il y a quelques mois, c'est une petite fille qui a pointé le bout de son nez et qui a hérité du prénom Laya. La jolie brune et son mari Tarek n'ont pas tardé à annoncer la bonne nouvelle sur Instagram, postant les premières photos avec bébé depuis l'hôpital. "WELCOME LAYA BENATTIA ! Allah à rempli notre coeur de bonheur une deuxième fois, nous avons accueilli notre petite princesse de 2kg8 hier à 18H26, nous sommes tellement reconnaissants de ce que Dieu nous a apporté, nous sommes désormais au complet, Al Hamdoullilah", ont-ils écrit, sur leur petit nuage.

Mais derrière leurs sourires et leurs coeurs remplis d'amour, le frère de Nabilla et sa femme traversent en réalité une épreuve inquiétante. En effet, à peine née que Laya est déjà confrontée a un premier problème de santé. Sur Snapchat, Camélia s'est exprimée sur le sujet. "Ça a pris une tournure qu'on ne pensait pas. Il y a des choses qui se sont passées. Mais en tout cas, c'était un magnifique et magique moment. Donc elle est née, presque à 37 semaines, 3 semaines avant le terme. C'est un petit peu une prématurée", a-t-elle confié, encore très fatiguée par son accouchement.

La jeune maman a ensuite expliqué avoir été séparée de son enfant. "Là, Laya n'est pas avec nous, elle a eu quelques petits problèmes de santé. On est un peu inquiets mais on essaye de voir le positif", a-t-elle confié. Le nouveau-né a malheureusement contracté une infection. "On est passé du rêve à la réalité. Laya a une infection, nous devons rester à l'hôpital quelques jours de plus. Ils l'ont mise sous antibiotiques. Ma petite puce, elle est branchée", s'est désolée Camélia. Elle se veut néanmoins rassurante, précisant que tout devrait prochainement rentrer dans l'ordre.

Une fois Laya rétablie, Camélia et Tarek pourront alors la ramener chez eux et entamer leur nouvelle aventure à quatre, avec leur aîné Liaam (né en novembre 2020).