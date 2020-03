Nabilla Benattia, un confinement difficile : "Ça se passe très mal en ce moment"

Nabilla Benattia n'est pas au bout de ses peines. Après avoir annoncé que Dubaï allait adopter un confinement strict à cause du coronavirus, de quoi la paniquer, l'épouse de Thomas Vergara s'est saisie de son compte Snapchat ce mardi 24 mars 2020 afin de faire part de sa détresse concernant... son chien.

La maman de Milann (5 mois) a admis auprès de ses abonnés que Thomas et elle avaient "officiellement un petit souci avec Pita". "Ça se passe très mal en ce moment, c'est assez compliqué. Elle fait très souvent pipi sur notre lit, ce qu'elle ne faisait jamais avant. Elle demande beaucoup d'attention, elle crie beaucoup. Hier, on était avec mon frère et ma belle-soeur et, pendant cinq heures, elle n'a pas arrêté de pleurer. Quand on lui parlait, elle était contente deux secondes et repleurait. Elle a encore fait pipi pour se venger, mais je ne sais pas pourquoi. On lui donne énormément d'attention, on fait beaucoup de promenades, elle a tout ce qu'il faut... Je ne sais pas ce qu'elle a et ça commence vraiment à poser problème. Ça devient insupportable. On ne peut plus, on n'y arrive plus", a poursuivi Nabilla, complètement désemparée.

Ne sachant plus quel comportement adopter, la belle brune de 28 ans a décidé de se faire aider : "Je pense qu'on va devoir trouver un psy pour chien." Oui, ça existe ! Quoi qu'il en soit, on en connaît deux pour qui le confinement devrait être long, très long.

Hier, Nabilla a expliqué que tous les magasins, même alimentaires, allaient fermer leurs portes. "Thomas est parti refaire les courses, car, hier, il n'y avait plus rien dans les rayons, ce n'était pas joli. Il n'y avait rien du tout et pourtant, on a fait deux supermarchés. Là, il est donc parti en refaire, car, dans 48 heures, Dubaï ferme toutes les boutiques et ça va devenir très très compliqué. Il faut absolument qu'on se ravitaille", expliquait-elle.