Nabilla change de tête : photos de sa transformation capillaire !

Si la maman de Milann (né en 2019) et de Leyann (né le 5 juin 2022) apparait rayonnante sur ces clichés, elle a pourtant récemment confié se sentir mal dans sa peau en raison de sa prise de poids liée à sa grossesse. Pas question pour l'ancienne candidate de télé-réalité de dévoiler son corps et ses petits kilos superflus. "Je suis partie à la piscine en caleçon, confiait-elle mardi 5 juillet 2022 en story sur Instagram. Je suis au bord de la piscine en brassière de sport et en caleçon de Thomas. J'ai vraiment chuté les gars, je suis une vraie daronne. En fait je me sens confortable dans les caleçons parce que je peux un peu les remonter. Les bikinis, ce n'est pas le moment, je ne suis pas prête pour ça. (...) J'ai été cool, je n'ai pas mis ma gaine."

Toujours très amoureux, son époux Thomas semble n'avoir que faire des petits kilos de sa femme et ne comprenait pas pourquoi elle complexait autant. "Elle ne veut plus se mettre en maillot de bain, c'est incroyable. Truc de fou. Elle a pris un caleçon de garçon", confiait-il sur Instagram, étonné par les craintes infondées de sa chère Nabilla.